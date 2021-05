Vaccino: in Italia somministrate oltre 30 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a crescere il numero di somministrazioni di vaccino in Italia. Secondo il report del governo, alle ore 6 di oggi erano state somministrate, per la precisione, 30.490.624 dosi. Sono invece quasi 10 milioni, esattamente 9.997.294, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e rappresentano il 16,87 per cento della popolazione. Nel dettaglio sono già state somministrate il 92,5 per cento delle dosi fin qui consegnate alle regioni, ovvero 32.975.467. (Rin)