Centrodestra: Gelmini, Forza Italia e Lega al governo per fare le cose

- “Forza Italia e la Lega hanno accettato di entrare in un governo di unità nazionale, che il presidente Berlusconi ha fortemente voluto, e si sono messi al servizio del Paese. Siamo il centro-destra del fare”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “La Stampa”. “Ho stima di Giorgia Meloni che sta legittimamente cercando di capitalizzare il fatto di guidare l'unica forza politica estranea al governo. Però - ha aggiunto - il nostro compito è un altro: il compito di Forza Italia è dare risposta a un bisogno di competenza e di buon governo che c'è nel Paese; dobbiamo accentuare la nostra matrice liberale ed essere determinati nel fare le riforme”, ha concluso il ministro. (Com)