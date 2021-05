Arabia Saudita: Riad investe sullo sviluppo della proprietà intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In che modo le partnership internazionali contribuiscono a sfruttare le pratiche dello sviluppo della proprietà intellettuale (SAIP) e la condivisione del lavoro? E' a questa domanda, secondo quanto riporta oggi la stampa saudita, che il governo di Riad sta cercando di rispondere con una serie di iniziative. Comprendendo l'importanza della proprietà intellettuale nel raggiungimento delle ambizioni del paese, stimolando la crescita del business e la competitività economica, il governo saudita ha istituito nel 2018 l'Autorità saudita per la proprietà intellettuale (SAIP) come autorità competente per la proprietà intellettuale nel regno dell'Arabia Saudita. SAIP è considerato uno "sportello unico" per tutte le questioni relative alla protezione, regolamentazione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno dell'Arabia Saudita. La sua missione è promuovere la competitività dell'economia nazionale, sostenere la crescita della cultura della proprietà intellettuale in Arabia Saudita ed evidenziare l'Autorità saudita per la proprietà intellettuale come il principale centro di proprietà intellettuale nella regione MENA. Il suo mandato è quello di organizzare, sostenere, sponsorizzare, proteggere e promuovere la proprietà intellettuale nel Regno in conformità con le migliori pratiche globali. La visione di SAIP è quella di essere un'autorità di proprietà intellettuale integrata con una prospettiva globale e un moderatore leader della proprietà intellettuale nella regione MENA. L'ultimo decennio ha assistito a una tendenza in aumento dell'Asia come il più grande produttore di proprietà intellettuale al mondo, dove il 65% delle domande di proprietà intellettuale presentate in tutto il mondo proviene dall'Asia e principalmente da Cina, Corea e Giappone. SAIP si è concentrata negli ultimi due anni per estendere la sua collaborazione con uffici internazionali di proprietà intellettuale e organizzazioni internazionali, nonché per raggiungere diversi obiettivi strategici. Pertanto, ha firmato 7 Memorandum di cooperazione con uffici internazionali di PI come l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), Amministrazione nazionale cinese della proprietà intellettuale (CNIPA), Ufficio brevetti giapponese (JPO), Ufficio europeo dei brevetti (EPO), Intellettuale coreano Property Office (KIPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e UK Intellectual Property Office (UKIPO). (Res)