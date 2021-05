Falcone: Di Stefano, un uomo da solo non cambia la storia, ma il suo modello sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo da solo non cambia la storia, ma il suo modello sì, ed è stata questa la grande vittoria di Giovanni Falcone. Così su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "Sono passati così tanti anni che una generazione intera di italiani quasi non ricorda, sta a tutti noi che abbiamo vissuto quei giorni drammatici o che li abbiamo voluti comprendere seguendo i processi e studiando le carte, tenerne alta la memoria e l'esempio", ha scritto Di Stefano. "Ricordiamolo sempre a quelli che sottovalutano l'insegnamento della legalità e della cultura antimafiosa. Lo dobbiamo in primis a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, ma anche a tutti quegli eroi, purtroppo meno noti, che quotidianamente perdono la vita per combattere la criminalità", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)