Roma: Campidoglio, al via lavori piazza e giardino Rambla Pietralata, previsto percorso ciclopedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto Piazza e Giardino della Rambla nel quartiere di Pietralata, periferia est della città. "Gli interventi, coordinati dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, prevedono la riqualificazione di parte di via delle Cave di Pietralata con la creazione dell'asse centrale della Rambla. L'obiettivo è ricucire il tessuto viario esistente, eliminando zone di degrado, realizzando nuovi percorsi pedonali e una pista ciclabile. Previste anche aree verdi, uno spazio aperto per le attività sportive, opere scultoree nelle rotatorie e una nuova fontana al centro della piazza". Lo comunica il Campidoglio in un nota. "Dopo tanti anni, sblocchiamo un progetto fondamentale per il territorio e per un'area strategica di Roma. Riqualificare i quartieri della periferia significa anche creare nuovi spazi di socialità a disposizione di tutti i cittadini", spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La partenza di questo ulteriore cantiere è un'ottima notizia per il quartiere di Pietralata e i suoi abitanti, che si aggiunge agli interventi e agli iter sbloccati negli ultimi mesi nell'area dello Sdo", aggiunge l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (Com)