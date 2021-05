Milano: Tajani, con Design Week vogliamo realizzare appuntamento internazionale per nuovo inizio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano alla ricerca di idee, progetti e installazioni tra innovazione, design e creatività per valorizzare e rilanciare la prossima Milano Design Week. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la città ritrova l'appuntamento dedicato al progetto e alla creazione, da sempre principale momento di confronto internazionale e nazionale sui temi del design. Nei prossimi giorni, e sino al 31 luglio, sarà possibile presentare all'amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni artistiche, workshop, dibattiti e approfondimenti, azioni di informazione, sensibilizzazione e networking per dare origine al calendario della "Milano Design Week" in programma dal 4 al 10 settembre. "In linea con i tempi e i provvedimenti adottati dal governo Draghi, per la ripartenza di fiere e manifestazioni – spiega l'assessore alle politiche per il lavoro, attività produttive, commercio, moda e design Cristina Tajani -, intendiamo dare il nostro contributo per sostenere e valorizzare associazioni, imprese e i tanti professionisti del comparto per consolidare Milano come capitale mondiale del design e della creatività, oltre a consentire alla città di ritrovare il suo ruolo internazionale e un'occasione dalla quale ripartire. Per questo è fondamentale l'apporto di idee, proposte e progetti che andranno a comporre un palinsesto di attività e iniziative sul territorio milanese nel totale rispetto delle norme anti-covid che consentano la ripartenza economica in equilibrio tra creatività, economia e tutela della salute". (segue) (Com)