Milano: Tajani, con Design Week vogliamo realizzare appuntamento internazionale per nuovo inizio della città (2)

- Sino al 31 luglio, si legge nella nota del Comune, si potranno presentare proposte per progetti e iniziative in linea con le tematiche promosse dall'amministrazione in questi anni: lo sviluppo della "cultura del design", intesa come cultura di progetto e di pensiero; l'economia circolare; la sostenibilità e l'innovazione tecnologica nonché il ri-disegno degli spazi pubblici e della nuova mobilità urbana volta al design. A presentare proposte potranno essere imprese e società private, anche in forma associata, associazioni, fondazioni oltre a soggetti pubblici e privati. I soggetti che entreranno a far parte del palinsesto della "Milano Design Week" potranno ottenere la concessione del brand della manifestazione nonché essere parte integrante dell'attività di comunicazione e promozione della manifestazione attraverso i canali istituzionali e di YesMilano. La straordinarietà dell'edizione di settembre consentirà agli eventi che rientreranno nel cartellone di "Milano Design Week" anche di far parte del palinsesto estivo "Bella Estate", programma di appuntamenti culturali che si svolgeranno in città durante tutta l'estate. Tutte le informazioni e i moduli per partecipare all'avviso pubblico "Milano Design Week" saranno disponili nei prossimi giorni nella sezione bandi e gare del sito del Comune di Milano. (Com)