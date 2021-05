Viabilità: A1 Mi-Na, chiusure notturne allacciamento A50 tangenziale ovest Milano e stazione Fidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, con orario 21.00-6.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: per chi proviene da Milano, sarà chiuso l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di San Giuliano Milanese, percorrere la Sp164, la Sp412 ed entrare sulla A50 tangenziale ovest di Milano, allo svincolo Val Tidone; in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia alla stazione di Melegnano; sarà chiusa inoltre la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana. (Com)