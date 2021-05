Catalogna: domani inizia mandato presidenziale di Aragones, incertezza sulla squadra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il neo presidente della Catalogna, Pere Aragones, entrerà in carica, durante la cerimonia che si terrà cerimonia al Palau de Sant Jaume, ma restano dei dubbi sulla composizione del suo governo. È quanto riferisce “El Pais”, secondo cui nelle ultime ore sono trapelati alcuni nomi come Victoria Alsina, ex delegata della Generalitat negli Stati Uniti e che dovrebbe occupare il portafoglio degli Affari esteri. L'annuncio è arrivato subito dopo che si è saputo che Josep Rius, l'ex capo dello staff di Carles Puigdemont, ha espresso la sua intenzione di non entrare nel nuovo esecutivo nonostante fosse uno dei nomi indicati per quest’incarico. Il nodo da sciogliere, al momento, è quello sul vicepresidente, una posizione che spetterà ai partner della maggioranza composta da Sinistra repubblica di Catalogna (Erc), il partito di Aragones, Uniti per la Catalogna (JxCat) e Candidatura di unità popolare (Cup). Il governo catalano dovrebbe essere composto di 14 ministeri, equamente divisi fra Erc e JxCat, più la presidenza: le due formazioni politiche hanno scelto una suddivisione paritaria dei compiti ma ciò non ha facilitato le scelte. I problemi legati ai fuoriusciti legati a Puigdemont e la mancanza di figure femminili è evidentemente un problema per i due partiti. JxCat ha indicato il nome del giornalista Jaume Giró, ex direttore della Fondazione La Caixa, come responsabile del ministero delle Finanze. Attualmente è direttore del quotidiano digitale “The New Barcelona Post” e presidente di Giró Consultants. Giró è stato anche responsabile dell'area economica durante la campagna elettorale della campagna elettorale di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona. (segue) (Spm)