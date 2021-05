Catalogna: domani inizia mandato presidenziale di Aragones, incertezza sulla squadra di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri cinque portafogli che dovrebbero toccare a JcXat (Università, Giustizia, Politiche e infrastrutture digitali, Servizi sociali e Salute) non hanno ancora un nome proprio. Nel novero dei nomi possibili c'è il dottor Josep Maria Argimon, oltre ai deputati Gemma Geis e Jordi Puigneró. Per quanto riguarda Erc, invece, sin dall'inizio della campagna, lo stesso Aragonès ha inserito la sua numero due in lista, Laura Vilagrà, come ministro per la presidenza, una sorta di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A farsi carico del ministero dell'Istruzione, il prescelto dovrebbe essere Josep Gonzalez Cambray. La scorsa settimana, inoltre, ha iniziato a circolare il nome dell'ex socialista, Joan Ignasi Elena, e anche l'ex presidente del Parlamento, Roger Torrent, sarà parte nuovo esecutivo dove occuperà l’incarico di ministro del Lavoro. (Spm)