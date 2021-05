Congo-Kinshasa: migliaia in fuga da Goma dopo eruzione vulcano Nyiragongo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eruzione del vulcano Nyiragongo, situato in Repubblica democratica del Congo (Rdc) vicino al confine ruandese, ha spinto migliaia di persone a fuggire dalla città di Goma, dove la lava ha ricoperto parte di un'importante autostrada che collega la città alla vicina Beni. L'eruzione, la prima in quasi vent'anni, ha spinto alla fuga migliaia di residenti a Goma la scorsa notte, che si sono diretti verso il Ruanda, mentre la lava si sta avvicinando all'aeroporto internazionale della città, dove nel 2002 un'eruzione simile ha ricoperto le piste e bloccato gli aerei, in un episodio che ha provocato la morte di 250 persone e ne ha lasciato altre 120mila senza un tetto. Secondo i media locali il presidente Felix Tshisekedi è rientrato con urgenza da un viaggio in Europa mentre il primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde ha convocato una riunione di emergenza nella capitale, Kinshasa, dove il governo ha attivato un piano di evacuazione. Dopo una notte di forte preoccupazione, gli ultimi rapporti riferiscono che il flusso di lava si è rallentato a nord di Goma. (Res)