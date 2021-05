Mafia: Laforgia (Leu), idee Falcone camminano sulle nostre gambe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ventinovesimo anniversario della strage mafiosa di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, una sorte a cui saranno condannati anche Paolo Borsellino e la sua scorta poche settimane dopo, ricordiamo le donne e gli uomini che hanno dedicato la propria vita a servire e difendere lo Stato, anche quando lo Stato non ha saputo proteggerli. Le loro idee camminano sulle nostre gambe". E' quanto scrive in una nota il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. (Com)