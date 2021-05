Falcone: Fontana, doveroso e necessario ricordarne il sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia ha voluto ricordare sui propri profili social la figura di Giovanni Falcone, nell'anniversario della strage di Capaci: "Anche oggi, come è giusto che accada in occasione della morte di figure tanto rappresentative e simboliche come Giovanni Falcone, è doveroso e necessario ricordarne il sacrificio - sottolinea Fontana - Per i loro cari, per noi, per onorarne la memoria e soprattutto per ricordare ai giovani che le mafie, in tutte le declinazioni, vanno sempre combattute. Con ogni mezzo, senza 'se' e senza 'ma'. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono il simbolo di una battaglia che non deve mai venir meno e che purtroppo non è ancora stata vinta". (Rem)