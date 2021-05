Mafia: Casellati, Stato arrivi prima della criminalità, così si onora memoria Falcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventinove anni fa l’Italia intera rischiava di sprofondare nella voragine aperta dalla strage di Capaci, ma l'esempio di Giovanni Falcone ha determinato la reazione degli italiani, l'azione di magistrati e delle forze dell’ordine. Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 29mo anniversario della strage. “In tutti questi anni Falcone è diventato sinonimo di giustizia e libertà dalle mafie: non c’è generazione che non conosca il suo nome, non c’è angolo del Paese dove la sua storia non abbia scosso le coscienze, e oggi la sua memoria ci deve spronare nell’azione di contrasto alle mafie”, ha detto. “Dove una famiglia è in difficoltà o un’azienda è in crisi, lo Stato deve arrivare prima della criminalità organizzata: è questo il vero impegno morale che il Paese ha nei confronti di Giovanni Falcone e di tutti i martiri caduti come lui in nome della legalità”, ha concluso. (Com)