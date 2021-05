Eurovision: Foa (Rai), momento di orgoglio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grinta, talento, determinazione: congratulazioni ai Maneskin che hanno portato l'Italia in vetta all'Europa. Così il presidente della Rai, Marcello Foa, dopo la vittoria di Rotterdam. “Una serata straordinaria per la musica italiana, un momento di orgoglio per il Paese, un formidabile successo per la Rai e un segno di apertura al pubblico giovanile e alla ripresa dopo la stagione del lockdown, con lo sguardo al 2022 quando saremo noi a ospitare e organizzare l’European Song Contest”, ha detto, ringraziando la Rai che “ancora una volta dimostra la sua eccellenza: questo meraviglioso risultato premia il lavoro svolto anche quest’anno, contro ogni difficoltà, in occasione di un Festival di Sanremo che abbiamo fortemente voluto e che ha lanciato in un contesto internazionale un gruppo non convenzionale e dirompente”. (Com)