Germania: ministro Salute Spahn, per riaperture estive incidenza Covid sotto il 20

- Per garantire le riaperture nella stagione estiva in Germania, l’incidenza del Covid-19 dovrà attestarsi al di sotto di quota 20. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in un’intervista all’edizione domenicale della “Bild”. “Per avere un'estate spensierata, dobbiamo ridurre ulteriormente l'incidenza. L'estate scorsa era sotto il 20. Dovremmo lottare di nuovo per quest’obiettivo", ha detto Spahn. Il ministro ha chiesto che le dosi di vaccino BioNTech siano riservate agli studenti in modo che le scuole possano riaprire. "Un modo per riprendere lezioni regolari dopo le vacanze estive è vaccinare i giovani", ha detto Spahn, secondo cui l'obiettivo è che tutti gli studenti ricevano una dose di vaccino entro la fine di agosto. "Poiché solo un determinato vaccino è idoneo a ottenere l'approvazione, è necessario riservarne un numero sufficiente di dosi", ha aggiunto il ministro tedesco. Spahn ha annunciato che nei prossimi mesi renderà le misure di sostegno ai minori al centro del suo lavoro politico. "Sono molto preoccupato per la sofferenza dei bambini durante la pandemia", ha detto il ministro, che intende confrontarsi con pediatri, psicologi ed educatori su "come si può rimediare a questi fallimenti" prima delle vacanze estive, con particolare attenzione nei confronti dei bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. (Geb)