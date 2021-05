Roma: litiga con amico per ragazza e lo accoltella, 23enne arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accoltella l’amico durante una lite per una ragazza. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 23 in viale Scalo di San Lorenzo a Roma dove due 23enni, uno originario dei Pesi Bassi e l’altro romano, hanno iniziato a litigare per contendersi una ragazza. Dalle parole sono passati alle mani ma lo straniero era armato anche di un coltello che non ha esitato ad usare ferendo gravemente l’italiano. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura che hanno permesso il soccorso del giovane da parte degli operatori del 118. Il ferito è stato trasportato all’Umberto I dove è stato immediatamente operato. La sua prognosi resta riservata. L’altro giovane, invece, è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dato che, all’arrivo dei poliziotti, gli si è scagliato contro.(Rer)