Vaccino: Coldiretti, un italiano su dieci ha già prenotato le vacanze

- Più di un italiano su dieci ha già prenotato le vacanze estive con l’avanzare della campagna di vaccinazione, la riduzione dei contagi e la definizione del programma di riaperture. Lo afferma la Coldiretti, commentando uno studio di Notosondaggi in occasione del passaggio alla zona gialla di tutte le Regioni. Stando alla nota, il 34 per cento ha già deciso per una località di mare, mentre la campagna e i parchi naturali hanno superato montagna, località d’arte e leghi con l’11 per cento. Ancora incerta, prosegue la nota, la destinazione: al turismo nazionale si aggiungono prospettive incoraggianti anche quello straniero grazie al superamento della quarantena e all’arrivo del green pass che interessa oltre 28 milioni di cittadini provenienti dall’Unione europea, dell’area Schengen, da Gran Bretagna e Israele che prima della pandemia erano venuti in Italia durante l’estate con una spesa turistica pari a 11,5 miliardi per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. “Si tratta di un segnale positivo dopo che la scorsa estate gli arrivi da questi Paesi sono crollati del 43 per cento”, scrive Coldiretti. (Com)