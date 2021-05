India: prolungata fino al 31 maggio la serrata anti Covid-19 a Nuova Delhi, i casi scendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, Arvind Kejriwal, ha prorogato di un'altra settimana la serrata in corso nella capitale, annunciando tuttavia che un allentamento graduale delle restrizioni inizierà il prossimo 31 maggio se i casi di Covid-19 ed il tasso di positività al virus continueranno a diminuire come sta accadendo. Nel suo intervento di oggi, riferisce il quotidiano "Hindustan Times", Kejriwal, ha detto che il numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore è sceso a circa 1.600 e che il tasso di positività è stato inferiore al 2,5 per cento, dati positivi sebbene persistano le preoccupazioni per la carenza di vaccini disponibili ed in previsione di una potenziale terza ondata di Covid-19 nel Paese. Sul prolungamento del blocco nella capitale, il capo del governo ha affermato che "se apriamo tutto ora, c'è il rischio di perdere tutti i passi in avanti fatti sul fronte Covid-19 che abbiamo realizzato nell'ultimo mese. Il blocco avrebbe dovuto durare fino alle 5 del mattino di domani (lunedi 24 maggio). Ora, abbiamo deciso di estenderlo fino alle 5 del mattino di lunedì prossimo (31 maggio)", ha detto Kejriwal in un briefing video con la stampa. "Non possiamo aprire tutto in una volta. C'è un rischio immenso in questo. Quindi, gli allentamenti devono essere implementati in modo graduale. Spero che le persone collaboreranno in questo", ha aggiunto. (Inn)