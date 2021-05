Libia-Tunisia: Dabaiba, firmato accordo per facilitare la circolazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha affermato che le relazioni storiche tra Libia e Tunisia risalgono a secoli fa e che i due paesi sono veramente legati tra loro. In una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tunisino, Hisham El Mechichi, tenuta ieri nella sede del Consiglio dei ministri nella capitale libica, Tripoli, Dabaiba ha aggiunto che la Tunisia è sempre stata vicina al popolo libico, politicamente e umanamente. Dabaiba ha annunciato lo svolgimento della mostra libico-tunisina, che si terrà oggi, che ospiterà più di 150 aziende tunisine e più di mille uomini d'affari tunisini. Ha dichiarato che lavoreranno per attivare gli accordi firmati e rivedere ciò che deve essere rivisto, aggiungendo che stanno anche lavorando per risolvere alcune questioni in sospeso, come alcuni debiti e problemi di sicurezza. Ha spiegato che hanno firmato, sabato, un accordo multi-clausola che mira nella sua interezza a facilitare ulteriormente la circolazione degli scambi commerciali e la circolazione dei cittadini tra i due paesi, nonché la cooperazione sul lato tecnico e tecnico nelle aree del trasporto terrestre, marittimo e aereo. (Lit)