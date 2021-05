Mafia: Parente (Iv), rendiamo onore a Falcone con i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati ventinove anni dal barbaro assassinio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della sua scorta, Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro: il suo sacrificio e il suo instancabile lavoro, volto a difendere lo Stato e la legalità, devono essere un monito e un esempio per noi e per le nuove generazioni. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente, in occasione del 29mo anniversario della strage di Capaci. “Aveva imparato a combattere la mafia con metodo, determinazione e intelligenza: rendiamogli onore con i fatti", ha scritto. (Rin)