L'Italia trionfa all'Eurovision coi Maneskin, sarà Paese ospitante della prossima edizione

- Con la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest (Esc) 2021, l’Italia si aggiudica il ruolo di paese organizzatore per la prossima edizione. Questo, per lo meno, è quanto stabilisce il regolamento della competizione canora a partire dagli anni cinquanta. Prima di allora, invece, i Paesi aderenti ospitavano il festival a turno indipendentemente dagli artisti o dall’artista vincente. L’Esc rappresenta il più grande concorso musicale del mondo. I Maneskin si sono imposti nell’edizione di quest’anno – ospitata dai Paesi Bassi - con la canzone intitolata “Zitti e Buoni”, facendo trionfare l’Italia in una delle competizioni canore più importanti nel panorama internazionale. “Complimenti ai Maneskin per aver trionfato con la loro energia e il loro ritmo all’Eurovision Song Contest 2021”, commenta su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo cui con la vittoria dei Maneskin "vince l'Italia". (segue) (Rin)