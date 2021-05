Grecia: prosegue per il quarto giorno l'incendio a Geraneia, per esperti è "catastrofe ecologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio che sta divampando da quattro giorni in Grecia nell'oasi protetta di Geraneia è "uno dei più gravi degli ultimi 20-30 anni" e, secondo gli esperti, si tratta di una vera e propria "catastrofe ecologica". Sinora è bruciata più della metà di una fitta pineta e il 6,1 per cento della catena montuosa appartiene alla rete di aree protette Natura 2000, che riunisce siti naturali dell'Unione europea con flora e fauna eccezionali. Secondo Euthymios Lekkas, professore di gestione dei disastri ambientali all'Università di Atene, si tratta di "un enorme disastro ecologico che richiederà lavori per prevenire frane e terribili inondazioni in autunno". "Le fiamme hanno bruciato più di 55 chilometri quadrati di pineta", ha detto il docente universitario all’emittente pubblica “Ert”. Non sono state segnalate vittime, ma una decina di case sono state danneggiate e distrutte. Sul posto, i volontari delle associazioni per i diritti degli animali hanno cercato venire in aiuto di numerosi animali feriti, ustionati o disidratati fornendo loro soccorsi, acqua e cibo. (segue) (Gra)