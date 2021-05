Roma 2021: Fassina (SpR), Calenda privatizza mentre Johnson torna a trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ferrovie inglesi tornano allo Stato dopo la fallimentare gestione privata: ma da noi, vedi ⁦Carlo Calenda⁩ a Roma, i liberisti insistono con la privatizzazione nella gestione dei monopoli naturali come Tpl, ferrovie, autostrade e aeroporti". Lo scrive in un tweet il candidato di Sinistra per Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Stefano Fassina, rilanciando la prima pagina di oggi del quotidiano Il Sole 24 ore che titola "Le ferrovie inglesi tornano allo Stato". (Com)