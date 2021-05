© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia esiste tuttora e non è stata definitivamente sconfitta: estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale, e per questo è necessario tenere sempre la guardia alta. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel bunker dell’Ucciardone in occasione della celebrazione dell’anniversario della strage di Capaci. (Rin)