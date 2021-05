© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il solo dubbio che la giustizia possa non essere, sempre, esercitata esclusivamente in base alla legge provoca turbamento: se la magistratura perdesse credibilità agli occhi della pubblica opinione, s’indebolirebbe anche la lotta al crimine e alla mafia. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel bunker dell’Ucciardone in occasione della celebrazione dell’anniversario della strage di Capaci (Rin)