Giustizia: Mattarella, fiducia nella magistratura imprescindibile per sistema costituzionale

- Vorrei ribadire qui quanto detto nel 2019 al Csm e nel 2020 al Quirinale: la credibilità della magistratura e la sua capacità di riscuotere fiducia sono imprescindibili per il funzionamento del sistema costituzionale e per il positivo svolgimento della vita della Repubblica. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel bunker dell’Ucciardone in occasione della celebrazione dell’anniversario della strage di Capaci. (Rin)