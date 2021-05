Siria: in migliaia in corteo a Damasco a sostegno di Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno marciato ieri 22 maggio nella capitale siriana, Damasco, a sostegno del presidente siriano Bashar Assad. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Si sono riuniti studenti dell'Unione Sportiva Generale e residenti di Damasco, più di 8mila persone per sostenere il presidente nelle prossime elezioni presidenziali. La manifestazione è durata più di due ore. La gente ha marciato lungo la via Al Mazzeh verso la centrale piazza Omayyadi, dove la manifestazione si è conclusa con l'accensione di torce e fuochi d'artificio. Le elezioni presidenziali si terranno in Siria mercoledì 26 maggio. Come confermato dalla Corte costituzionale siriana, i due rivali di Assad al voto saranno il candidato dell'opposizione Mahmoud Ahmed (Ahmad) Marei e l'ex parlamentare socialista Abdallah Salloum Abdallah. I candidati hanno il diritto di fare campagna elettorale fino al 24 maggio.(Res)