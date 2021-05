Francia: sondaggio, a maggio salgono al 40 per cento i consensi per Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 40 per cento dei cittadini francesi si dichiara soddisfatto dell’operato del presidente, Emmanuel Macron, un dato in crescita, in particolare fra i giovani. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Ifop per conto del “Journal du Dimanche”, secondo cui Macron e il primo ministro francese, Jean Castex, hanno registrato rispettivamente un aumento del 3 e del 4 per cento nelle loro valutazioni di popolarità a maggio. Il rating di Macron sale addirittura al 51 per cento tra i giovani fra i 18 e i 24 anni, in aumento di 8 punti rispetto ad aprile. Il capo dello Stato, peraltro, raccoglie voti a destra, un dato significativo a un mese dalle elezioni dipartimentali e regionali: +4 punti tra i sostenitori dei Repubblicani (34 per cento) e +6 punti tra quelli del Rassemblement National (19 per cento). In calo, invece, il sostegno a Macron fra artigiani e commercianti, dopo un lungo periodo di chiusura di alcune piccole imprese a causa della pandemia di Covid-19, e nonostante gli aiuti e le progressive riaperture. Il presidente crolla di 19 punti percentuali fra le persone interpellate di questo settore, con solo un terzo di loro che si dicono soddisfatti del suo operato. Per quanto riguarda Castex il consenso è del 38 per cento, il più alto degli ultimi sei mesi. Il sondaggio è stato condotto attraverso un questionario online e telefonico dal 12 al 20 maggio su un campione di 1.928 persone. (Frp)