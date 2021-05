Vietnam: oggi le elezioni generali, quasi 70 milioni di persone chiamate al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Vietnam le elezioni generali, nelle quali 69,19 milioni di elettori sono chiamati a scegliere i deputati della 15ma Assemblea nazionale vietnamita e dei Consigli popolari a tutti i livelli amministrativi per il mandato 2021-2026. Per agevolare le procedure elettorali e per garantire un maggior controllo dei rischi legati alla pandemia di coronavirus, le operazioni di voto anticipato sono già in corso dal 16 maggio nel distretto di Truong Sa, parte della provincia centrale di Khanh Hoa, e in località insulari o remote come quelle di Sinh Ton e Song Tu Tay. L'avvio delle operazioni di voto in questi distretti era stato annunciato dal segretario generale dell'Assemblea nazionale vietnamita e direttore dell'Ufficio dell'Assemblea nazionale, Bui Van Cuong, dicendosi convinto che il governo di Hanoi intende garantire elezioni "sicure, aperte e trasparenti". (Fim)