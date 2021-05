© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare la strage di Capaci è sempre un gesto importantissimo, per la ricerca di verità sui fatti di quel periodo oscuro, ma anche come ispirazione per le sfide attuali nella lotta alla mafia: è rinnovare il proprio impegno in una battaglia comune, che non ammette distrazioni. Lo scrive su Twitter il deputato questore M5s Francesco D'Uva. (Rin)