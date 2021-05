Croazia: premier Plenkovic soddisfatto per conferma rating BBB- di Fitch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato, Andrej Plenkovic, ha espresso soddisfazione per la decisione dell'agenzia Fitch di mantenere il rating del Paese balcanico a BBB- con outlook stabile. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Hina", Plenkovic ha affermato che il suo governo sta lavorando per creare le condizioni per la crescita economica in modo che quest'anno e il prossimo il tasso di crescita possa essere tra i più alti dell'Unione europea. (Seb)