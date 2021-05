© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventinove anni fa la mafia uccide Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta: le sue parole, le sue battaglie e il suo coraggio sono una preziosa eredità per la storia del nostro Paese, e un esempio per le giovani generazioni. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie.(Rin)