Francia: regionali, candidato Bayou propone piano investimenti verdi di 3 miliardi di euro

- Un piano di investimenti verdi di 3 miliardi di euro per la regione dell’Ile de France: questa la proposta lanciata dal candidato di Europa Ecologia I Verdi (Eelv) alla presidenza della regione, Julien Bayou, in un'intervista al “Journal du Dimanche”. Bayou parla di un "Green New Deal", un "massiccio piano di investimenti" che avrà lo scopo di "trasformare l'economia dell'Ile de France al servizio del clima e dell'occupazione locale". L’idea, secondo il candidato di Eelv, “è di impostare il pacchetto sul rinnovamento termico (...) ma anche su agroecologia, energie rinnovabili, trasporti e Pmi", che aiuterebbero a creare circa 200 mila posti di lavoro durante il mandato alla guida della regione francese. Questo piano includerebbe anche "1.700 nuovi chilometri di piste ciclabili in Ile de France" e la triplicazione del budget per l'edilizia sociale, che verrebbe portato a 100 milioni all'anno, ha detto Bayou. Per finanziare questo "Green New Deal", il candidato di Eelv ha dichiarato di voler "reindirizzare i fondi destinati allo sviluppo economico", tagliare alcuni sussidi alle aziende "che inquinano, licenziano, delocalizzano o non rispettano l'uguaglianza di genere", ricorrendo al debito e anche ai fondi europei. (Frp)