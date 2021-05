Business news: Qatar, surplus commerciale in aumento del 19 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus della bilancia commerciale del Qatar è aumentato, nel primo trimestre del 2021, del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo i dati del Servizio per la pianificazione e le statistiche di Doha, la bilancia commerciale del Qatar ha infatti registrato un sovrappiù di 39,9 miliardi di rial qatarioti (10,96 miliardi di dollari), contro i 33,6 miliardi (9,23 miliardi di dollari) dei mesi gennaio-marzo 2020. Il valore delle esportazioni dell’emirato, comprensivo anche delle riesportazioni, ha raggiunto i 64 miliardi di rial (17,58 miliardi di dollari), in crescita del 7,5 per cento rispetto all’anno scorso e del 30,4 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2020. (Res)