Business news: Egitto, importazioni di petrolio greggio in calo del 61 per cento a febbraio

- Le importazioni egiziane di petrolio greggio hanno registrato un notevole calo durante l'ultimo periodo, segnando in particolare una forte riduzione delle importazioni totali lo scorso febbraio. E' quanto emerge da statistiche diffuse dal governo del Cairo. Il valore delle importazioni di petrolio ha raggiunto a febbraio circa 214,3 milioni di dollari Usa, rispetto ai 548,7 milioni di dollari del febbraio 2020, con un calo di circa il 61 per cento. I dati indicano che le importazioni di petrolio dall'Egitto continueranno a calare, dopo che il valore totale delle importazioni di prodotti petroliferi ha raggiunto i 6.383 milioni di dollari nel periodo gennaio-dicembre 2020, rispetto ai 9.429 milioni di dollari nello stesso periodo del 2019, con una diminuzione del 32,3 per cento. (Cae)