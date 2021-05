Business news: Egitto, tra 2019 e 2020 investimenti francesi a 349 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti francesi in Egitto sono aumentati, durante l'anno fiscale 2019-2020, a 349 milioni di dollari rispetto ai 296,1 milioni di dollari dell'anno fiscale 2018-2019, con un incremento del 17,9 per cento. E' quanto emerge dai nuovi dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche del Cairo. Gli scambi commerciali tra Egitto e Francia hanno raggiunto 2,2 miliardi di dollari nel 2020, rispetto ai 2,4 miliardi di dollari nel 2019, con un calo del 6,9 per cento. Le esportazioni egiziane in Francia hanno raggiunto 530,5 milioni di dollari nel 2020, rispetto a 654,3 milioni di dollari nel 2019, segnando un calo del 18,9 per cento. Per quanto riguarda invece le importazioni egiziane dalla Francia, esse hanno registrato nel 2020 un calo del 2,4 per cento, raggiungendo 1,70 miliardi di dollari nel 2020 rispetto ai 1,75 miliardi del 2019. Le rimesse degli egiziani che lavorano in Francia sono ammontate a 112,8 milioni di dollari durante l'anno fiscale 2018-2019, rispetto a i 129,1 milioni di dollari dell'anno fiscale 2017-2018, con una diminuzione del 12,6 per cento. Le rimesse dei lavoratori francesi in Egitto hanno registrato invece 11,6 milioni di dollari, durante l'anno fiscale 2018-2019, rispetto ai 7 milioni di dollari dell'anno fiscale 2017-2018, con un incremento del 65,7 per cento. (Cae)