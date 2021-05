Business news: Emirati ribadiscono impegno a ridurre emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 70 per cento e ad aumentare l'uso di energia pulita del 50 per cento entro il 2050. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia emiratino, Suhail al Mazrouei, durante l'evento virtuale inaugurale del Middle East Energy. “Oggi, le energie rinnovabili insieme alle nuove tecnologie e servizi stanno trasformando l'attività di fornitura e di produzione di energia. Per questa transizione energetica sta emergendo un sistema di alimentazione più reattivo e interconnesso. Questo panorama energetico in evoluzione offre nuove opportunità sia per la leadership che per le imprese", ha affermato Al Mazrouei. “Negli ultimi 50 anni, gli Emirati Arabi Uniti sono stati in prima linea nella transizione energetica nella regione nel mondo. Siamo stati tra le prime nazioni a ratificare l'accordo di Parigi, dimostrando così il nostro impegno per gli sforzi verso un'economia a basse emissioni di CO2, che richiede un sistema energetico a basse emissioni", ha aggiunto il ministro emiratino. (Res)