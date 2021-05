Kenya: parlamento approva esenzione fiscale per le aziende giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' polemica in Kenya per la decisione, presa dal parlamento del Paese, di esentare dall'imposta sul reddito le società, i consulenti e dipendenti giapponesi che operano in progetti finanziati dal governo di Nairobi. Il voto approvato mercoledì, riferisce l'emittente "Citizen Tv", ha scatenato forti proteste da parte del settore imprenditoriale keniota, nel quale diverse società hanno promesso di contestare la sentenza in tribunale, che a loro avviso favorirà gli abusi per la mancanza di chiarezza del testo di legge. "Non è molto chiaro cosa si definisce come un'azienda giapponese. Cosa impedirebbe a un'azienda indiana di andare in Giappone, registrarsi come azienda giapponese e poi lavoravi per trarre vantaggio da simili esenzioni?", ha commentato all'emittente locale Alvin Mosioma di Tax Justice (Res)