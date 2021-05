Business news: Kenya, gruppo Maire Tecnimont avvia i lavori per un impianto di fertilizzanti alimentato da energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont Spa annuncia che le sue controllate Met Development, Stamicarbon e NextChem hanno avviato i lavori per un impianto di fertilizzanti alimentato da energia rinnovabile in Kenya. Lo rende noto un comunicato. Met Development ha firmato un accordo con Oserian Development Company per lo sviluppo dell’impianto presso il Parco industriale di Oserian Two Lakes, sulle sponde meridionali del Lago Naivasha, 100 km a nord di Nairobi. Oserian Two Lakes Industrial Park - spiega la nota - è una nuova “Zona Economica Speciale” di 150 ettari nella contea di Nakuru. Suo scopo è mettere a disposizione “un’oasi protetta” per aziende e investitori che condividono la stessa visione e diventare un esempio di industrializzazione sostenibile nell'Africa orientale. Il Parco Industriale di proprietà di Oserian Development Company, anche gestore del comprensorio, comprende una proprietà di 7.500 ettari a destinazione mista denominata Oserian Two Lakes, che include orticoltura, industria e commercio, area residenziale, area destinata al turismo e di conservazione della fauna selvatica in tre diversi territori. (Com)