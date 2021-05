Business news: Nigeria, Buhari chiede al parlamento nuovo prestito esterno di 6,18 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha chiesto al parlamento di approvare un nuovo prestito esterno di 6,18 miliardi di dollari quest'anno. In base a quanto prevede una lettera al parlamento che dettaglia il piano di prestito, la Nigeria cercherà di raccogliere 3 miliardi di dollari o più in eurobond come parte del nuovo debito. È quanto riporta la stampa di Abuja. Il denaro sarà in parte utilizzato per finanziare il deficit di bilancio 2021 della Nigeria e sarà destinato principalmente a progetti nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura, nonché dell'istruzione, della salute e della difesa. Il govgerno della Nigeria aveva pianificato un'emissione di eurobond all'inizio dello scorso anno dopo aver raccolto 2,86 miliardi di dollari attraverso la sua sesta asta di questo tipo nel 2018, ma ha deciso di posticipare la vendita del 2020 a causa delle turbolenze del mercato causate dalla pandemia di Covid-19. (Res)