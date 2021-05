Business news: Rwanda Energy Group assegna fondi mancanti per aumentare produzione di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Rwanda Energy Group (Reg) ha assegnato a Energy Development Corporation Limited (Edcl) circa il 10 per cento dei finanziamenti mancanti e necessari quest'anno all'azienda per generare energia, nel quadro del più ampio progetto governativo che prevede di raggiungere l'accesso universale all'energia elettrica entro il 2024. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Reg, Ron Weiss, durante il suo intervento a distanza in commissione parlamentare per il bilancio nazionale e il patrimonio, nell'ambito delle audizioni in corso sugli stanziamenti settoriali nel quadro del bilancio 2021/2022. In precedenza alcuni deputati avevano osservato che con quel deficit di finanziamento sarebbe impossibile per il Paese raggiungere l'obiettivo energetico nella prima fase della Strategia nazionale per la trasformazione (Nst1), il programma governativo di sette anni che copre il periodo dal 2017 al 2024. Weiss ha affermato che l'elettricità rimane "un pilastro molto importante per lo sviluppo" e che l'accesso universale all'energia entro il 2024 è l'obiettivo più importante da raggiungere. A febbraio scorso, secondo i dati Reg il tasso di connettività elettrica nazionale nei domicili ruandesi era del 60,9 per cento, di cui il 45 per cento è connesso alla rete nazionale e il 15,9 per cento a sistemi off-grid (principalmente solari). Per raggiungere questo obiettivo, Reg intende aumentare il numero di nuove connessioni di 500mila ogni anno, di cui 200mila in rete e 300mila fuori rete. (Res)