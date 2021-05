Difesa: ministro britannico Wallace, la Russia è la minaccia numero uno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è la minaccia numero uno per il Regno Unito. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, in un’intervista al quotidiano “The Telegraph”. Secondo il ministro, infatti, le acque del Regno Unito sono “regolarmente trafficate” da navi russe. Gli avvistamenti confermati sono rari, ma almeno sette navi militari russe e un sottomarino sono stati avvistati al largo del Regno Unito l'anno scorso. Normalmente le navi russe vengono avvistate nel Mare del Nord o nella Manica. Tuttavia, Wallace ha detto che un sottomarino russo è stato individuato nel Mare d'Irlanda alla fine dello scorso anno, aggiungendo che in quell’area non se ne vedeva “da molto, molto tempo, tanto che potrebbe essere stato il primo". È la prima volta che il governo conferma quest’avvistamento nel Mare d'Irlanda. “Abbiamo provato con la de-escalation, abbiamo tentato vari metodi ma al momento fino a quando la Russia non cambia atteggiamento, è abbastanza difficile capire come andranno le cose. Questo Paese ha ucciso delle persone a Salisbury (in riferimento al tentato avvelenamento di Sergej e Julia Skripal da parte dei servizi segreti russi avvenuto nel 2018)", ha detto Wallace. (segue) (Rel)