Difesa: ministro britannico Wallace, la Russia è la minaccia numero uno (2)

- Le parole del ministro giungono dopo che ieri la nuova portaerei della Marina britannica, la Queen Elizabeth, ha lasciato Portsmouth per il suo viaggio inaugurale, una campagna navale di 26 mila miglia verso l'Estremo Oriente. Secondo Wallace, la missione della Queen Elizabeth dimostra che il Regno Unito è "tornato" una forza militare globale in grado di proiettare il proprio potere a migliaia di miglia da casa. La portaerei durante la sua campagna navale sarà un catalizzatore, secondo il ministro, per stringere nuove alleanze. La missione, d’altronde, la vedrà attraversare 40 Paesi, sino alla meta finale che sarà il Giappone, e durante il tragitto è prevista anche una visita del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La missione della Queen Elizabeth, secondo Wallace, “è il punto in cui si incontrano hard e soft power. Arrivare nel Pacifico dimostra che possiamo operare a 8 mila miglia di distanza” e “ai nostri amici come il Giappone – Paesi con valori comuni, democrazia, economie aperte –, che possiamo operare insieme”. (Rel)