Covid: Bancel (Moderna), a giugno chiederemo all'Ema di poter vaccinare giovani 12-17 anni

- La società di biotecnologie statunitense Moderna presenterà "all'inizio di giugno" una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea del suo vaccino anti Covid per i giovani dai 12 ai 17 anni. Lo ha detto l’amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel, al “Journal du dimanche”. Al momento solo il vaccino Pfizer-BioNTech è stato autorizzato per i giovani di 16-18 anni in Europa. Pfizer, inoltre, ha anche chiesto l'autorizzazione per i ragazzi di 12-16 anni e l'ha già ottenuta negli Stati Uniti. Considerando che "entro l'estate tutti gli adulti desiderosi di vaccinarsi avranno ricevuto una prima dose", Bancel ha stimato che "sarà poi necessario puntare molto rapidamente sugli adolescenti dai 12 ai 17 anni". "L'ideale sarebbe proteggere” i giovani in questa fascia di età “entro la fine di agosto. Se non vacciniamo in modo massiccio, non si può escludere il rischio di una quarta ondata", ha spiegato Bancel. (segue) (Frp)