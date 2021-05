Covid: Bancel (Moderna), a giugno chiederemo all'Ema di poter vaccinare giovani 12-17 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dall’amministratore delegato, Moderna al momento sta testando tre richiami del vaccino: il ceppo di Wuhan; quello sudafricano; e una miscela dei due contro quattro varianti del coronavirus. Per questi test, ha detto Bancel, i risultati sono attesi all’inizio di giugno, prima di ulteriori prove su esemplari umani in estate con l'obiettivo di "fornire dati alle agenzie di regolamentazione ad agosto e ottenere l'approvazione a settembre". Dalla prossima settimana, il vaccino sarà somministrato in Francia al di fuori dei centri di vaccinazione, da medici e farmacisti. Un ulteriore passo per favorire l'accessibilità dei vaccini e "l'immunità di gruppo", ha assicurato l’Ad di Moderna, aggiungendo di aver comunicato regolarmente con i funzionari francesi, "in particolare con il presidente Emannuel Macron", sulla situazione sanitaria. Secondo Bancel, Moderna potrebbe produrre 3 miliardi di dosi all'anno, che, sommate ai 4 miliardi previsti da Pfizer-BioNTech, sarebbero "sufficienti per vaccinare l'intero pianeta con una prima dose". (Frp)