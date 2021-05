Migranti: Germania, nel 2020 quasi 500 richiedenti asilo di origine "non chiara"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati tedesco (Bamf) nel 2020 non è stato in grado di determinare l'origine di più di 470 richiedenti asilo. È quanto emerge da una lista del Bamf richiesta ufficialmente dal Parlamento tedesco. Nelle statistiche sulle richieste di asilo per il 2020 viene assegnata un'origine “non chiara” a un totale di 4.535 stranieri. Per la maggior parte di questi richiedenti però, secondo il Bamf, l'origine non è propriamente sconosciuta, ma si tratta di curdi arabi – prevalentemente palestinesi – che "risiedevano in uno Stato senza detenerne la nazionalità", ha detto una portavoce dell’Ufficio federale. I cari più comuni sono i curdi e i palestinesi, provenienti in particolare dalla Siria. I palestinesi che vivono come rifugiati in Siria possono esercitare quasi tutti i diritti civili nel Paese mediorientale, ma generalmente non ottengono la cittadinanza. L’indicazione di nazionalità "non chiara" viene inserita anche per "le persone le cui informazioni sul Paese di origine sono confutate dall'Ufficio federale o valutate come non credibili" nonostante non sia possibile determinare da dove effettivamente provengano. (segue) (Geb)