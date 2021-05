Migranti: Germania, nel 2020 quasi 500 richiedenti asilo di origine "non chiara" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di richiedenti asilo in Germania con cittadinanza “non chiara” è costante da anni e si attesta a circa 4 mila casi all'anno. Poiché il numero di coloro che richiedono protezione è diminuito ogni anno dal 2017, la loro quota sul numero totale di richiedenti è in crescita. Nella lista delle nazionalità più comuni nell'aprile di quest'anno, la dicitura “non chiara” si attesta al quarto posto dietro Siria, Afghanistan e Iraq. Un totale di 102.581 stranieri hanno presentato domanda di asilo in Germania nel 2020, di cui 26.520 sono richieste di protezione relative a bambini nati in Germania di età inferiore a un anno. (Geb)