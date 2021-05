Migranti: ministra Esteri spagnola, mai cercato di provocare una crisi con il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non ha mai cercato di provocare una crisi col Marocco, né l’ha alimentata: l’obiettivo del governo di Madrid è lasciarsela alle spalle il prima possibile. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, in un’intervista a “El Pais” incentrata sulla crisi migratoria nell’exclave spagnola di Ceuta, letteralmente presa d’assalto nei giorni scorsi da migliaia di migranti. "Siamo rispettosi nei nostri rapporti con tutti i Paesi, ma chiediamo anche che anche gli altri siano rispettosi nei nostri confronti", ha aggiunto Gonzalez Laya. La ministra si è detta consapevole del fatto che la crisi sia tutt'altro che finita, sebbene la Spagna abbia deciso di non rispondere ai gesti ostili del Paese nordafriano e di non convocare per delle consultazioni il suo ambasciatore a Rabat, come ha fatto il Marocco con il suo rappresentante a Madrid. La situazione, secondo la ministra spagnola, "è sfuggita di mano". (segue) (Spm)