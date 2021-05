Migranti: ministra Esteri spagnola, mai cercato di provocare una crisi con il Marocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli che abbiamo visto in questi giorni non erano africani subsahariani cui il Marocco stava impedendo di raggiungere l'Europa, ma giovani marocchini che rischiano la vita per lasciare il loro Paese, come se fuggissero da una guerra o da una calamità", ha detto la titolare della diplomazia iberica. "Si tratta di marocchini che, dopo la chiusura del confine con Ceuta a causa della pandemia di Covid un anno fa, sono rimasti senza sostentamento", ha detto Gonzalez Laya. Rabat ha cercato di contrastare il danno che queste immagini hanno arrecato alla sua reputazione internazionale accusando la Polizia spagnola di maltrattare gli immigrati, ma il tentativo è vano, ha affermato la ministra, secondo cui tutti hanno potuto vedere cosa è successo. La crisi migratoria fra Spagna e Marocco sembra correlata alla decisione presa il mese scorso dalla Spagna di ospitare e curare in segreto e sotto falso nome il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali. Il Fronte Polisario è l’organizzazione che lotta per l’autodeterminazione del Sahara occidentale, una disputa di lungo corso che vede su fronti contrapposti l’Algeria e il Marocco. (Spm)